Una coperta colorata con messaggi di pace: la solidarietà dalla scuola di Pantano Basso

I bambini si sono anche impegnati a fare una piccola rinuncia e a mettere il corrispettivo in un salvadanaio che hanno donato alla Caritas diocesana per l’emergenza Ucraina

Nelle scorse settimane i bambini della scuola primaria di Pantano Basso hanno lavorato con le insegnanti e gli operatori della Caritas di Termoli-Larino sul tema della pace per gridare insieme a gran voce “Stop alla guerra!”.

Ognuno di loro ha scritto un messaggio di pace su pezzetti di stoffa che, cuciti insieme dalle mani sapienti di una nonna, hanno dato vita ad una coloratissima coperta della pace per dire che la diversità è ricchezza e che la pace si costruisce un pezzetto per volta. Nel frattempo i bambini si sono impegnati a fare una piccola rinuncia e a mettere il corrispettivo in un salvadanaio che oggi, mercoledì 6 aprile, hanno donato alla Caritas diocesana per l’emergenza Ucraina.