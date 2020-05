Una comunità di 300 persone tiene in apprensione un’intera città

Se l’indice di contagio è quello emerso dai recenti tamponi, c’è da preoccuparsi

A Campobasso la preoccupazione è palpabile. E l’ansia sta salendo di ora in ora tra i cittadini del capoluogo di regione, dopo l’esplosione di un focolaio tra la comunità rom. 22 contagiati sino a questo momento ma si tratta di un numero che è inevitabilmente destinato a crescere. Il sindaco Gravina ha annunciato che si sta organizzando un piano con l’Asrem per sottoporre a tampone tutta la comunità interessata. Si partirà con le persone più vicine agli attualmente positivi e con quelle che hanno preso parte all’ormai famigerato funerale del 30 aprile. Pian piano lo screening proseguirà su tutta la comunità. Composta da circa 300 persone, e se l’indice di contagiosità è quello emerso dai recenti tamponi, 21 su 28, c’è seriamente da preoccuparsi. In seguito alla relazione dell’Asrem e dopo aver accertato il numero preciso di positivo, Regione e Comune decideranno insieme se è opportuno prendere provvedimenti maggiormente restrittivi per Campobasso.