Una città e il suo mare

Alesia e i suoi compagni di viaggio accolgono sempre con grande piacere ed entusiasmo i bellissimi racconti del caro amico Alberto e per questo lo ringraziamo di cuore

di Alberto Bernardini*

Diciamo “bello” di un quadro, di un paesaggio, di una scultura. Una donna può essere una bella donna e, un uomo, un bell’uomo, ma anche un cavallo può essere giudicato un bel cavallo attingendo a canoni, codificati in parte, …in parte personali.

Se l’oggetto è complesso, se l’oggetto è una molteplicità di oggetti come dobbiamo regolarci? Dobbiamo valutare la bellezza di ogni singola componente? Ad esempio, in base a quali canoni consideriamo bella una città?

Non intendo inoltrarmi in teorie estetiche o neuroscientifiche sulla percezione del bello, ma la città per l’appunto è un oggetto complesso, fatto di strade, palazzi, esseri umani, panorami, automobili, gondole, insegne, lampioni, fioriere e cassonetti della spazzatura.

Una città per i suoi panorami può essere assimilata a una pinacoteca, ma è tridimensionale come una scultura e come una gigantesca scultura si modella sulle colline o si adagia nelle pianure. Può essere attraversata dal visitatore come un’installazione; i suoi monumenti e le sue piazze sono eventi di una performance, ma lo sono anche le sue periferie e i suoi più desolati parcheggi.

Può essere assimilata a un palcoscenico con i suoi personaggi, le abitudini e il linguaggio che li identifica, con ciò che mangiano, con i gesti e gli umori che li caratterizzano, ma anche con gli animali che tengono al guinzaglio.

Molte città italiane sono giudicate belle in relazione alla monumentalità dei centri storici e alla rilevanza dei musei: personalmente diffido della bellezza concentrata come del concentrato di brodo (troppo sale!).

Se poi la città pullula di dannati che sciamano dietro a una bandierina o a un cappellino – perentorio vessillo innalzato da una guida turistica – allora mi vengono in mente alcuni versi del III canto dell’Inferno:

E io, che riguardai, vidi ‘nsegna…

…e dietro le venía sí lunga tratta

di gente, ch’i’ non averei creduto

che morte tanta n’avesse disfatta.

E’ evidente come Dante si riferisse al turismo nelle città d’arte, tra cui la sua Firenze!

La folla fastidiosa come uno sciame di locuste è attratta dai souvenir made in China, dai ristorantini senz’anima e dai gelati colorati artificialmente. Così facendo parassitano la città, ne mutano il senso: mutano la destinazione delle botteghe sulla strada, svuotano gli antichi palazzi dagli abitanti originari e, divenuti cuculi, fanno il nido nei B&B.

Forse non assisteremo più alla violazione di Venezia da parte delle grandi navi, ma nell’impossibilità di ripristinare un tessuto che non esiste più, non recupereremo più la storia sociale delle città snaturate.

Maggiore è questa trasformazione quanto maggiore è l’attrattiva turistica, tant’è che un po’ di bellezza bisogna andarsela a cercare in provincia dove le trasformazioni sono più lievi e alcune amministrazioni virtuose riescono a tutelare l’arredo urbano e le botteghe tradizionali.

A caccia di bellezza nascosta (…e per fare un po’ di mare) ho accettato l’invito un vecchio amico soggiornando nella sua casa di Livorno.

Non si tratta di un primo incontro con quella città, ma del senile ritorno a un vecchio amore (sulla storia urbanistica della Venezia Nuova ci avevo fatto la tesi di laurea).

Chiariamo subito che Livorno non è una bella città, ma una città bella; non è ordinata, ma il suo disordine – come i suoi sensi unici – sottendono un che di esoterico. Come tutte le città di mare non è una città pulita e profumata, ma non è sporca e maleodorante; diciamo che ha un profumo particolare.

Chiariamo anche che Livorno è abitata esclusivamente da livornesi. Per trovare un gruppo di turisti – riconoscibili come tali – bisogna affacciarsi sui ponti della Venezia quando nei fossi transita un battello con a prua una guida turistica microfonata. Non perdeteveli quei turisti, perché una volta sbarcati diventeranno anch’essi livornesi.

Tutti livornesi, anche gli immigrati neri che chiedono un euro all’ingresso dei negozi: vengono trattati affabilmente, scambiano saluti e chiacchiere con altri cittadini, sembrano avere un’assidua frequentazione con il resto della comunità. E guai a pensare si tratti solo di “tolleranza”; a Livorno non si notano le differenze. Finché stai a Livorno, sei cittadino onorario e puoi intavolare una conversazione sull’autobus o al mercato; ti trattano come uno di famiglia, forse anche male … appunto come si farebbe in famiglia. Potresti essere coinvolto in una rissosa discussione per futili motivi, ma più spesso incontrerai l’accoglienza intima e rude dei porti.

In questa città soffia dal mare la patetica allegria e l’esilarante tristezza di certi film di Virzì che a Livorno c’è nato.

Livorno è un melting pot o, per rimanere in ambito cinematografico, il set di una di quelle osterie in cui Lucas fa incontrare individui provenienti dai luoghi più remoti della galassia. Forse naufraghi di un pianeta esploso; il pianeta Mediterraneo, esploso in un tripudio di traffici commerciali; le cui schegge sono disperse sulle coste meridionali d’Europa, in Medio Oriente e sulle spiagge assolate del Nord Africa.

La Provincia di Livorno è un breve corridoio di terra che arriva a Piombino, ma è anche la barca di un pescatore che, lanciando la sua rete con grande perizia, ha catturato la maggior parte delle isole dell’Arcipelago Toscano.

Fu immaginata dai Medici come presidio militare e portuale. Costruita da galeotti febbricitanti, tra Sei e Settecento fu ulteriormente ampliata con il quartiere della Venezia. Divenuta porto franco gareggiò con Marsiglia per il primato dei traffici sul Mediterraneo.

All’epoca del suo maggior sviluppo, erano scarse le strade che collegavano Livorno all’entroterra, laddove invece i servizi portuali e i traffici con L’Inghilterra e l’Olanda risultavano veloci ed efficienti. In un certo senso anche oggi Livorno resta porto franco e ha più cose in comune con Napoli, Venezia, Marsiglia, Genova, Bari, Barcellona, Tangeri e Alessandria di quante non ne abbia con una qualunque altra città Toscana (…compresa Pisa fastidiosamente vicina).

Che esista una nazione mediterranea lo conferma il cibo: è ovvio che in ogni città di mare si cucini una qualche zuppa di pesce (a Livorno il caciucco), meno ovvia è la tradizione della torta.

Torta a Livorno è quell’impasto di farina di ceci cotta al forno (a Genova viene chiamata farinata e a Firenze cecína), ma è un alimento di chiara provenienza araba.

La città ognuno la può esplorare come più gli piace ed è inutile fornire indicazioni su cosa vedere, vale piuttosto la pena parlare del mare, inteso come lo intendono i livornesi, e del suo nascosto fascino.

Partite da uno dei tanti forni in cui possono vendervi un panino con la torta e le melanzane (lasciatelo ben imbustato finché non sarete seminudi, perché gronda condimento). A questo punto potete procedere; …se si è fatto tardi non vi preoccupate perché è l’ora in cui i livornesi – almeno quelli che non vanno a pescare – vanno al mare.

Il mare di Livorno a Nord è occupato da infrastrutture portuali, dovete perciò andare a Sud, anche in bicicletta, fino ad arrivare allo Scoglio della Regina e poi alla Terrazza Mascagni. E’ l’inizio di un arioso lungomare che, attraverso il quartiere vagamente liberty dell’Ardenza, vi porterà ad Antignano.

Naturalmente in questo tratto urbano potete prendere il sole e fare il bagno, ma se siete in auto avrete il problema del parcheggio a pagamento e di ogni altro disagio urbano. In alternativa, come un livornese vero proseguite finché il lungomare non si trasforma nella SS1 e, in base al tempo disponibile, alla direzione e all’intensità del vento, scegliete una destinazione: Il Boccale, Scogli Piatti, Calafuria, Le Vaschette, Il Sassoscritto, Calignaia, Cala del Leone, Castello del Sonnino o Quercianella. In una di queste mete troverete l’opportuna distanza, l’orientamento più favorevole o, in caso di mare grosso, una piscina naturale che vi permetterà comunque di fare il bagno.

La costa a Sud di Livorno è stretta tra il mare e le infrastrutture stradali e ferroviarie che a tutt’oggi costituiscono l’asse tra Roma e la Francia (solo parzialmente rappresentato dalla più recente E80). Si tratta di una costa rocciosa, in prevalenza alta, accessibile solo agli “iniziati” .

Imboccherete una strada ad alta intensità di traffico (la vecchia strada consolare Aurelia) e giunti in corrispondenza di una delle mete sopra elencate parcheggerete tra lo sfrecciare dei TIR e la languida camminata dei bagnanti appena discesi dalle auto.

Non vi sembri strano, qui è normale dovrete solo fare attenzione che, uno pneumatico non allineato o lo specchietto laterale, non sporgano anche di un solo millimetro dalla linea bianca che segna il limite della carreggiata. A questo punto potrete intraprendere con le vostre cose la breve discesa lungo percorsi sterrati o veri e propri sentieri acrobatici. Là in fondo gli scogli vi accoglieranno con la consueta durezza. Scegliete un’oasi pianeggiante su cui stendere l’asciugamano. Fatevi un bagno e se avete la maschera nuotate nel grigio-verde, su fondali di poseidonie, cozze pinna e saraghi frettolosi. Può darsi che sul fondo un gruppo di sub attorno all’istruttore liberino pigre bolle perlacee che, risalendo, diventano gigantesche meduse. Può anche darsi che il tuffo di un cormorano graffi l’acqua con una scia bianca.

Una volta usciti dall’acqua e prima di stendervi al sole mangiate il panino, ma contemplate anche le due realtà tra le quali, mentre mangiate il panino, siete sospesi.

Davanti a voi la coltre marina. I rumori del vento e della risacca, il volo dei gabbiani. Fino all’orizzonte l’incostanza delle acque: non importa che colore abbiano in quell’istante, perché sapete già che una minima variazione di vento, di luce o del moto ondoso lo trasformerà di lì a poco …e poi ancora di contingenza in contingenza, di secondo in secondo, fino alla fine dei tempi.

Alle vostre spalle la necessità della circolazione delle merci! Il rumore ripetitivo dei TIR sui giunti del ponte sospeso sull’insenatura o lo sferragliare breve del Freccia Rossa che sbuca da una galleria per scomparire nell’altra.

L’ardita ingegneria dei ponti e dei viadotti non vi sorprenderà meno dello splendore marino, e vi sentirete a casa come in un film di Virzì, in una vita che forse non è la vostra, ma avrebbe potuto esserlo: una vita industriosa e precaria su linee di comunicazione marine e terrestri, nell’accettazione di un costante mutamento.