Una chef termolese prima classificata al Festival del Brodetto dell’Adriatico

Termoli si aggiudica il primo posto al Festival del Brodetto dell’Adriatico.

La manifestazione, che si è svolta ad Ortona, ha visto come prima classificata la chef Marianna Moldoveanu del Beach Club Cala Sveva di Termoli che è riuscita a conquistare il palato dei giudici della kermesse.

Davanti ad una giuria di esperti guidata dal vice presidente dell’Accademia Italiana della Cucina Mimmo D’Alessio sfileranno gli specialisti della cucina del pesce per il memorial “Paolo Massignan”, uno chef veneto prematuramente scomparso, e molto legato alla manifestazione i piatti sono stati valutati in base alla presentazione, al gusto e al rispetto delle tradizioni delle regioni di provenienza.

Là chef termolese è riuscita a battere la concorrenza di campioni italiani e chef di collaudata esperienza in una manifestazione che si ripete nel tempo per portare sempre più in auge la bontà del brodetto in tutte le sue forme.