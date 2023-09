Una cerimonia laica all’ospedale Cardarelli per l’addio al dottor Italo Testa

Una cerimonia intensa, commovente e capace di raccontare la persona. E il medico. Questa mattina, giovedì 28 settembre, il Molise ha salutato Italo Testa, il dottore che più di tutti in questi ultimi anni si è battuto per la Sanità pubblica.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso, tra le corsie di una struttura che lo ha visto ricoprire anche il ruolo di primario, familiari, amici, colleghi e tantissimi rappresentanti del mondo istituzionale, dell’associazionismo, lo hanno ricordato e salutato per l’ultima volta. Una cerimonia laica, per tributare il giusto riconoscimento ad un professionista che ha affrontato con dignità e compostezza anche la sua ultima sfida, quella contro una malattia che alla fine lo ha strappato all’affetto di quanti, e ne sono davvero tanti, gli volevano bene. “Una persona che ha messo il cuore in tutto ciò che ha fatto durante la sua vita”, le parole del figlio Vincenzo.

Anche il nuovo dg dell’Asrem ha preso la parola, particolarmente apprezzata la presenza, per la prima volta, del Gonfalone della Regione Molise, iniziativa fortemente voluta dal presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, che ha ‘inaugurato’ questa consuetudine che diventerà tale per salutare tutti gli ex consiglieri, così come lo era anche Italo Testa.