Una casa per l’autismo, «ma manca l’accreditamento»

Presentate le attività di Villa San Giuseppe sulla Statale 16 a Petacciato

Durante l’estate ha effettuato il servizio di campus permettendo ai pazienti di effettuare vacanze “normali” ed attività a loro congeniali. Villa San Giuseppe, però, grande complesso ben visibile dalla Statale 16 sarebbe a tutti gli effetti pronta per diventare un centro specializzato di cura per l’autismo completa di camere all’altezza, refettorio e cucina dove i pazienti possono anche imparare a cucinare da soli. Laboratori, aree per il relax e il divertimento. A mancare, però, è l’accreditamento regionale, indispensabile per “abbassare” di fatto i costi per tutte quelle famiglie («e ne sono decine») che al momento sono costrette a portare i loro figli in altre strutture fuori regione «che però non nascono per essere degli esclusivi centri per l’autismo». Una soluzione, quindi, potrebbe essere rappresentata dal centro che si trova a Petacciato, poco dopo l’incontro della Marina e che da un anno è stato realizzato per ovviare ai problemi delle famiglie molisane che non sanno a chi rivolgersi. D’altronde l’autismo è una patologia, non una malattia dalla quale si può guarire e ai pazienti occorrono delle terapie all’avanguardia e dei luoghi adatti in cui vivere. Come quelli di Villa San Giuseppe, complesso che è stato costruito su tre piani che ospitano l’area per l’accoglienza, la cucina, il refettorio, le stanze per le attività diurne e le stanze da letto per gli ospiti residenziali, area giochi e persino una piccola cappella con la necessaria cella mortuaria, essendo il centro una struttura sanitaria a tutti gli effetti. Al terzo piano, invece, è stato dedicato dello spazio alle famiglie dei pazienti che verranno per il day hospital e magari vorranno soggiornare per una notte. Si tratta di uno spazio adibito solo per i genitori. Una struttura che, al momento, potrebbe accogliere 20 pazienti per il servizio diurno e altri 20 per quello residenziale, dando lavoro a 50 persone «senza far mancare nulla alle famiglie e agli stessi ospiti perché si tratta tutto di personale specializzato per il lavoro con l’autismo», ha affermato Ennio Seno, direttore della struttura che assieme a Michele Marzano, figlia del titolare Giuseppe, al direttore scientifico Mario Bove e alla psicoterapeuta Giulia Toscano hanno illustrato le finalità e gli obiettivi della casa dell’autismo. Presente alla conferenza stampa anche l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Termoli, Silvana Ciciola. Sotto la lente, accanto ai tanti servizi che sono offerti dalla struttura, anche la questione relativa all’accreditamento da parte della Regione Molise «che spetterebbe al Commissario alla sanità ma che ancora non arriva». Una struttura che in due anni è stata realizzata a misura di ospiti «con tutto quello che può servire al loro confort e pensando alle loro necessità. Abbiamo anche intenzione di realizzare 16 appartamenti, 8 da un lato e 8 dall’altro, nello spiazzo che si trova dietro la struttura – ha affermato Seno – con un tunnel che conduca direttamente a villa San Giuseppe. Si tratta di case per pazienti adulti che potranno decidere se restare ad abitare qui e seguire le attività del centro. Ci chiedono informazioni famiglie che portano i figli in Germania, a Pisa o a Forlì. Purtroppo l’autismo è una patologia che sta arrivando a colpire sempre più persone ma spesso le famiglie si vergognano anche solo a parlarne». Di qui l’idea della famiglia Marzano di investire in Molise e di puntare tutto sulla casa dell’autismo. «Alla famiglia Marzano abbiamo chiesto di realizzare questa realtà dopo aver fatto una indagine di quelle che in Molise erano le realtà più urgenti – ha affermato il direttore scientifico Mario Bove – e ci siamo accorti che nessuna delle strutture presenti in Molise ha la capacità di prendersi cura delle persone autistiche che vengono assistite in centri fuori dal Molise. Qui non siamo badanti ma portiamo nella nostra regione le più avanzate anticipazione dell’assistenza dello spettro autistico». «L’obiettivo principale – ha rimarcato la psicoterapeuta Giulia Toscano – è fare dei trattamenti di tipo riabilitativo con tecniche Aba che è sicuramente la migliore tecnica a livello internazionale e permette di svolgere una vita più autonoma possibile». «Abbiamo avuto la fortuna di trovare vicino a noi degli investitori che hanno creduto in questa iniziativa – ha affermato ancora Seno – abbiamo avuto l’autorizzazione sanitaria un anno fa e attendiamo adesso l’accreditamento da parte della Regione».