L’obiettivo è quello di dare un alloggio ai senza fissa dimora anche per metterli a riparo da quelle che sono le difficoltà legate all’emergenza Covid-19. Un progetto importante quello che è stato presentato questa mattina, 12 dicembre, dagli assessori Michele Barile e Silvana Ciciola assieme ai rappresentanti della protezione civile Valtrigno. I locali dell’ex caserma dei carabinieri di via Martiri della Resistenza, infatti, sono stati adibiti a dimora per i senza tetto. “E’ un progetto che è nato all’inizio della pandemia – ha affermato Michele Barile – per soddisfare le esigenze dei senza fissa dimora ed è un progetto nel quale l’amministrazione comunale ha sempre creduto”. Attualmente nella struttura sono ospitate 5 persone ma si potrà arrivare ad un massimo di 9. “Chi ne dovesse avere bisogno – ha affermato l’assessore Ciciola – dovrà rivolgersi al mio assessorato che provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti per richiedere il posto e potranno essere ospitati per un massimo di 21 giorni a seguito dei quali si torneranno a verificare i requisiti. Saremo sempre a disposizione di tutti”. E’ stato il presidente della Valtrigno, Antonio Micozzi, ad esprimere tutto quello che l’associazione sta facendo. “In questo luogo avranno a disposizione prima di tutto una casa ma li stiamo coinvolgendo anche in attività come la realizzazione dell’albero di Natale e la nostra più grande soddisfazione è quella di sentirci dire che qui si trovano come a casa loro”.

Una casa per i senza fissa dimora: la mission del dormitorio di via Martiri della Resistenza