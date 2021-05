Una casa per i pipistrelli, Campobasso diventa “bat friendly”

Terminata questa mattina (4 MAGGIO) l’installazione delle prime 10 Batbox” in villa De Capoa. L’iniziativa giunge al termine di un progetto di collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Campobasso e gli ospiti del centro AIPD (Associazione Italiana Persone Down) “Casanostra” che nei mesi scorsi hanno realizzato un vero e proprio laboratorio di falegnameria per la costruzione delle Bat box.

Le casette per i pipistrelli sono dei semplici dispositivi atti a favorire il rifugio dei piccoli chirotteri, spesso messi a rischio dalla pressione antropica.

“I pipistrelli sono piccoli mammiferi assolutamente innocui, – ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella – importantissimi per l’ecosistema, tutelati dalla legge ma ancora ingiustificatamente al centro di infondate maldicenze e leggende metropolitane prive di ogni fondamento. La loro esistenza all’interno dei contesti urbani è fondamentale per contrastare il proliferare di insetti nocivi, – ha aggiunto l’assessore – in particolare delle zanzare, contro le quali i pipistrelli sono formidabili alleati dell’uomo, attuando la più naturale ed efficace lotta biologica in alternativa all’uso di prodotti chimici decisamente più nocivi.”

Eccellente il lavoro del centro Aipd Casanostra che ha coinvolto i propri ragazzi in un articolato percorso partito l’anno scorso con delle lezioni in villa sull’importanza dei pipistrelli, per continuare nel laboratorio di falegnameria per la parte pratica e terminare, di nuovo in villa De Capoa, con l’installazione delle Batbox, grazie alla collaborazione degli operatori della Sea ed all’impiego di una piattaforma necessaria a raggiungere i siti più idonei per l’allocazione delle casette sui tronchi degli alberi.