“Una casa per domani”, a Campobasso il progetto dedicato alle persone con sindrome di Down

È attiva su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, la raccolta fondi a sostegno di “Una casa per domani”, progetto realizzato dall’Associazione Italiana Persone Down di Campobasso, sostenuto da Intesa Sanpaolo e Fondazione Cesvi: l’obiettivo è raccogliere 100.000 euro entro fine giugno per ospitare in un’abitazione condivisa quindici persone con sindrome di Down per sperimentare, con il supporto di operatori esperti, l’autonomia dalla propria famiglia d’origine in un contesto protetto e stimolante.

I fondi raccolti serviranno per sostenere i costi di affitto e delle utenze di un appartamento adeguato, la relativa ristrutturazione e l’acquisto dell’arredamento. Le risorse copriranno anche i costi di formazione degli operatori presenti h24 nella struttura. Verranno infine finanziate le attività da svolgere, sia ordinarie che ricreative.

L’iniziativa punta a favorire nelle famiglie un cambiamento culturale in un’età in cui i genitori sono ancora in grado di accettare il distacco e il figlio disabile può ancora incrementare il suo livello di autonomia. Si stima che le persone con sindrome di Down che vivono in Molise siano circa 350, su una popolazione di 320mila abitanti. I servizi offerti dall’Associazione Italiana Persone Down sono molteplici ed esulano dai tradizionali schemi assistenziali.

«I genitori delle persone con disabilità intellettiva hanno la piena consapevolezza che il proprio figlio avrà necessità di sostegno per tutta la vita – sottolinea Giovanna Grignoli, Presidente dell’Associazione Italiana Persone Down di Campobasso – pertanto l’AIPD di Campobasso da sempre si è posta l’obiettivo di rispondere alla dolorosa domanda di tanti genitori: “che ne sarà di mio figlio quando non ci sarò più?”. Questa è l’occasione per promuovere e costruire il “Dopo di noi”».

«Grazie al progetto “Una casa per domani” offriamo a un gruppo di persone svantaggiate l’opportunità di ritagliarsi la propria autonomia in un contesto sicuro – spiega Alberto Pedroli, Direttore Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo –. Con il programma Formula, che supporta progetti dedicati a bambini, adolescenti, famiglie e anziani in situazioni di disagio, Intesa Sanpaolo conferma la propria vocazione di banca sensibile alle istanze sociali e alle specificità dei territori in cui opera. Anche a livello locale esprimiamo il nostro ruolo di leader nelle iniziative di inclusione e sostenibilità».

Una FORMULA, tanti progetti

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. Intesa Sanpaolo contribuisce direttamente al crowdfunding, così come le diverse società del Gruppo. Il crowdfunding è poi aperto a tutti i cittadini e alle imprese, clienti della banca e non, che possono donare online da www.forfunding.it, dove è visibile l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte e la rendicontazione dei progetti già realizzati.

La Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 1,5 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online e con la compartecipazione alle donazioni di diverse società del Gruppo. La raccolta fondi resterà attiva fino al 30 giugno su For Funding, la piattaforma di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La selezione delle iniziative territoriali attive nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni regionali della Banca, coadiuvate da Fondazione Cesvi, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. Cesvi supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato.

Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema green, social e job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.

Nel 2021 le donazioni hanno toccato la cifra record di 11 milioni di euro, collocando For Funding al primo posto nel nostro Paese tra le piattaforme “donation and reward”.