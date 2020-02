Una casa al Sacrario di Vergiate per 5 dispersi di Carovilli in Russia nel 1941

A Carovilli, un monumento, situato lungo il viale della rimembranza, riporta i nomi dei caduti nelle due Guerre Mondiali, tra cui anche i nomi dei nove dispersi in Russia. I famigliari dopo il conflitto hanno cercato i propri congiunti per molto tempo, scrivendo più volte agli uffici competenti, fino a quando i documenti firmati dal Ministero della Difesa ne hanno decretato la morte.

Nel 2018 una ricerca ha ridato voce a questi ragazzi “invisibili della storia”, attraverso la pubblicazione delle loro lettere, diari e fotografie. Ai parenti dei nove soldati dispersi in Russia mancava ancora qualcosa: oltre al monumento, cercavano un luogo dove poterli pensare materialmente.

In questo senso Pina Mafodda, autrice della ricerca “Lettere dal fronte dei soldati di Carovilli 1939-1945”, ed. Volturnia, ha avuto l’incarico, da parte delle famiglie di cinque dei nove dispersi, di cercare un Sacrario dove poter posizionare le foto dei loro cari.

Dopo varie ricerche, rivolte al Sacrario di Cargnacco (UD), all’UNIRR, al Ministero della Difesa, è stato indicato come luogo di memoria il Villaggio del Fanciullo di Vergiate (VA)[1], all’interno del quale c’è il Sacrario dei dispersi in Russia. Tale Sacrario è stato voluto fortemente da un Cappellano militare che ha vissuto in prima persona la tragedia della campagna militare: Don Oreste Cerri.

Don Oreste Cerri nel 1946, con pochi denari suoi e della mamma, acquista un terreno e fonda, a Vergiate, quello che diventerà il “Villaggio del fanciullo”, per aiutare i figli dei morti e dispersi in Russia; insieme al villaggio viene costruito un Sacrario, per poter ricordare i soldati caduti e dispersi nella campagna militare.

Oggi la cripta ospita la tomba di don Oreste Cerri e le foto dei soldati morti e dispersi; anche i cinque soldati di Carovilli (IS) hanno trovato una “casa” dove, idealmente, i parenti possono pensarli. Il 23 febbraio 2020, in occasione del ventitreesimo anniversario della morte di Padre Oreste Cerri, il Vescovo di Varese ha benedetto la tomba del Sacerdote e le cinque fotografie dei ragazzi di Carovilli. Il silenzio, suonato da un militare, ha chiuso la cerimonia della benedizione in un’atmosfera di profonda commozione da parte di tutti i presenti. In chiesa, dopo la messa, alcuni rappresentanti del gruppo delle famiglie carovillesi hanno ricordato i sentimenti e i desideri, vissuti negli anni, di poter ricordare i parenti dispersi in un luogo concreto e significativo qual è un Sacrario. Grande emozione suscita la storia di Edilia che non ha mai conosciuto il padre, Vittorio Testa, perché disperso; da adulta ha scritto al Ministero per conoscere la verità e ora ritrova, insieme ai tre figli, che l’hanno accompagnata, la serenità nel pensare il padre al Villaggio del fanciullo. I nipoti e pronipoti di Alberto, di Antonio, di Vittorio, di Carlo sono arrivati con l’impegno di non recidere quel sottile filo della memoria che li unisce ai loro antenati e Thomas, nove anni, sottolinea, nella lettura del suo breve testo, l’inutilità della guerra. Tutti i parenti ricordano i loro cari: Vittorio Falasca, Vittorio Testa, Antonio Conti, Alberto Falasca Carlo Ricchiuti. Una giornata di memoria collettiva che ha unito tutti i partecipanti attorno alla sorte dei cinque giovani, che avevano poca conoscenza della guerra e tanta paura di non tornare a casa. I loro nomi ora non sono più soltanto incisi nella pietra di un monumento, ma riposano in pace anche nel Sacrario di Vergiate. Alla fine della manifestazione, interloquendo con il sindaco di Vergiate, si è condivisa la volontà di unire i due comuni in un gemellaggio, in memoria degli invisibili della storia.