Il mare, la spiaggia, l’amicizia e la cordialità. E’ questo il cocktail migliore per un Ferragosto da godere con amici e parenti. Ed è quello che sul Lungomare Nord di Termoli hanno potuto gustare famiglie e amici con uno spettacolare tramonto che non ha nulla da invidiare ad altre mete turistiche. Con l’aggiunta che i villeggianti si sono adoperati per costruire una bella capanna che conferisce un tocco esotico proprio niente male.