“Una canzone per noi”. Cantanti e musicisti le “suonano” al virus

Il progetto “Una canzone per noi” nasce dall’idea di un paio di amici, Massimiliano Sprovieri e Daniele Lombardi, che decidono di riunire un gran numero di bravissimi cantanti e musicisti locali per comporre ed eseguire un brano sul periodo che stiamo vivendo e a scopo totalmente benefico.

La risposta è entusiasmante ed è lo stesso Daniele Lombardi ad avere l’ispirazione per scrivere il testo di getto. Prende forma in questo modo “Casa dolce Casa”, una canzone che parla di rivoluzione, esattamente quella che oggi siamo chiamati a fare in una maniera inedita, attraverso una cosiddetta guerra per sottrazione e che si combatte semplicemente rimanendo nelle proprie abitazioni. È il momento migliore e più opportuno per pensare, ritrovarsi, creare, cambiare oltreché lottare con le proprie legittime paure e ringraziare un altro vero esercito di combattenti quale quello in prima linea di tutti i medici e gli infermieri.

Lo spunto per i suoni e la melodia è di Peppe Scasserra e Nicola Corvino, cosicché ne scaturisce una canzone rock a cui prestano la loro magia e sapienza musicale ben 18 tra musicisti e cantanti.

Firmato : Collettivo musicale – Rock It 19

Dal progetto è nato anche un video pubblicato sul canale youtube, realizzato con tutte le difficoltà del momento. L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Campobasso e aderisce alla “Raccolta Fondi per l’emergenza Covid19” del Comune di Campobasso, destinata al sostegno al reddito di persone, operatori economici e partite IVA residenti nel territorio cittadino e che versano in particolare difficoltà economica.

Di seguito le modalità per effettuare la donazione:

È possibile effettuare una donazione attraverso:

Bonifico Bancario

Intestatario: Comune di Campobasso

Causale: Raccolta Fondi Casa Dolce Casa – per l’emergenza Covid-19

Codice Iban: IT77M0200803813000105890430

Carta di credito ed altri sistemi di pagamento accedendo al sistema PagoPA.

Privati ed imprese potranno beneficiare di sgravi fiscali per la loro solidarietà. Tutte le donazioni effettuate nell’ambito del progetto Una Canzone per noi con la casuale “ Casa Dolce Casa”, saranno rendicontate e rese pubbliche al termine di questa EMERGENZA.