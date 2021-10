Una cantante lirica molisana alla Scala di Milano

A partire dalle 20 Rai 5 trasmetterà in diretta dal Teatro alla Scala di Milano l’opera buffa di Gioachino Rossini “Il turco in Italia”, che avrà tra gli interpreti il mezzosoprano venafrano Laura Verrecchia nel ruolo di Zaida.

“Laura Verrecchia, collega e amica di sempre – afferma Paolo Bartolucci – mezzosoprano molisano che abbiamo abbiamo avuto modo di premiare alla prima edizione del Premio Talenti Musicali della Nostra Terra, stasera canterà dal Teatro alla Scala. In bocca al lupo da tutti noi del Gran Galà Premio “Talenti Musicali della Nostra Terra”.