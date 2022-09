Una campagna elettorale tra la gente. A Riccia la presentazione dei candidati

Una campagna elettorale tra la gente: tra e per le persone. Questo il senso dell’incontro con i candidati del Partito Democratico alla Camera Alessandra Salvatore, Caterina Cerroni e Vittorino Facciolla e di quelli al Senato Rossella Gianfagna e Giuseppe Cecere, avvenuto questa mattina in Piazza Umberto I a Riccia, nel luogo e nel giorno tradizionalmente dedicato al mercato cittadino.

E in tanti hanno voluto essere presenti all’evento aperto dal Sindaco Pietro Testa che ha dato un caloroso benvenuto ai candidati, a tutti i cittadini, agli amministratori comunali di Riccia e di diversi centri molisani presenti. A fare gli onori di casa anche il Segretario del Circolo PD di Riccia Gabriele Maglieri che ha ricordato la drammatica situazione in cui versa il Molise: “Una rotta – ha detto – che può essere invertita solo dalla voglia di operare per il bene di questa terra. Ecco perché per i molisani chiamati alle urne dovrà essere prioritario scegliere l’onestà, la competenza e la passione dei candidati del nostro partito”.

“I nostri candidati sono qui per rappresentare le nostre idee e il nostro programma. Il 25 settembre abbiamo la grande opportunità di poter mandare a Roma chi ben conosce la storia di questa terra, delle nostre piazze, dei nostri vicoli. Chi è ben consapevole delle tante difficoltà del Molise e chi, ognuno con la propria storia personale, ha già avuto modo di dimostrare professionalità e competenza”, le parole dalla Capogruppo del PD in Consiglio regionale, Micaela Fanelli, che ha moderato l’incontro.

Sanità pubblica, caro bollette, viabilità, diritti civili, transizione energetica e digitale, politiche giovanili: solo alcuni dei temi affrontati dai candidati nell’incontro con i cittadini.

La difesa del diritto alla salute che in Molise viene ad oggi negato e gli aiuti alle famiglie in difficoltà le grandi questioni al centro dell’intervento di Alessandra Salvatore, candidata uninominale alla Camera. E tra i diritti negati spiccano anche quelli dei giovani a cui va restituita la dignità del lavoro e la grande possibilità di “diventare adulti pure nel mondo della politica per vincere la sfida di riuscire finalmente a sovvertire le sorti del Paese e della nostra regione”, ha voluto ricordare la segretaria dei Giovani Dem e candidata sul proporzionale alla Camera, Caterina Cerroni.

La gestione delle dinamiche internazionali dei mercati per far fronte al caro vita, insieme alla sanità pubblica, sono state poi le macro questioni messe in luce da Giuseppe Cecere, in corsa al proporzionale al Senato.

“Un Molise che merita rispetto” è, invece, il tema dei temi per Rossella Gianfagna, candidata all’uninominale al Senato. “Non si può assistere – le sue parole – alla sospensione delle cure per i malati oncologici dicendo di aver semplicemente telefonato a Roma, così come ha fatto il presidente di questa regione. Bisogna lavorare ogni giorno per ristabilire i diritti di questa terra che solo chi vive qui può conoscere da vicino, a differenza di chi invece il Molise lo intende come semplice paracadute e una camera d’albergo bloccata per venti giorni. Giusto il tempo della campagna elettorale”.

A chiudere una mattinata ricca di partecipazione il grazie sentito della consigliera Fanelli a tutti i candidati del Partito Democratico e l’appello al voto ai loro coetanei da parte di due giovanissime riccesi: Ylenia Ciccotelli, neolaureata entrata a far parte della scuola politica di Enrico Letta e la già consigliera comunale Giada Reale.