Una Buona Pasqua di speranza per la sanità molisana

Buona Pasqua a chi soffre, a chi ha bisogno, ai bambini ricoverati, a tutti i malati, a chi lavora, anche oggi, per la nostra salute. Ai pochi operatori sanitari rimasti che, con coraggio, non si sono mai fermati per garantire ai cittadini di questa regione il diritto alla salute. Nonostante tutto. Nonostante una politica cieca che taglia senza guardare. Che lascia, spesso, i malati al proprio destino. Che costringe ai viaggi della speranza, perché da questo lembo di terra ai confini del mondo stanno portando via tutto. E allora il nostro augurio oggi va alla sanità molisana. Che si possa ritrovare il senno, tutti. E soprattutto che i cittadini molisani possano ritrovare i servizi di cui hanno bisogno. Buona Pasqua da tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise!