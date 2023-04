Una “bomba” ecologica nella scuola chiusa

“Una vergogna quello che ho trovato all’interno della ex scuola media di via Maiella. Uno scempio che non ha nulla di civile e che depone male per l’immagine della città”.

La denuncia pubblica è del candi­dato sindaco della lista “Oggi Venafro” Enzo Bianchi che parla di quello che ha trovato all’interno del plesso scolastico, chiuso dopo il terremoto del 2009. Bianchi ha anche allertato le autorità per “gravi motivi igienico­sanitari e a tutela della salute pubblica. Io ho solo segna­lato questa vera e propria discari­ca a cielo aperto nel cuore di Ve­nafro. Ho trovato di tutto all’inter­no dello stabile, una puzza insop­portabile che dovrebbe preoccu­pare tutti. E poi il fatto grave è che in quello stabile tutti possono en­trare, compresi i bambini che potrebbe­ riportare serie conseguenze a livello sanitario. Noi che siamo entrati nella scuola ci siamo sentimi male “. Bianchi ha anche chiesto l’intervento della Polizia municipale e dei Carabinieri per denunciare la vicenda.