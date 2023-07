‘Una Boccata d’Arte’, inaugurato l’intervento di Diego Miguel Mirabella ad Agnone

Diego Miguel Mirabella Il buffone 24.06 – 24.09.23 Agnone (IS) Piazza XX Settembre – Agnone A cura di Michele Tiberio Il buffone si è fermato ad Agnone, dopo lungo ed estenuante peregrinare, ha deciso di riposare le sue radici nella piazza del paese. Il buffone è un cantastorie, un rapsodo viandante che si sposta di luogo in luogo narrando le sue avventure e disgrazie, mescolando realtà, finzione, passato, presente e futuro. È naturale domandarsi come sia potuto, un personaggio così vivace e mobile, diventare una statua, un albero di bronzo ricoperto di decori, immobile in malinconica attesa e riposo. Il merito e la colpa sono di Diego Miguel Mirabella, uno scrittore visivo che intreccia poesia e scultura e porta avanti una ricerca sui linguaggi del decoro in diverse culture e luoghi del mondo. Mirabella ha lavorato ad Agnone, qui dove le montagne fanno da cornice e i boschi si estendono a perdita d’occhio, si è confrontato con millenarie tradizioni artigiane, che hanno resistito al tempo e sono diventate cultura e anima di questi luoghi. Ha incontrato gli artigiani della Pontificia Fonderia Marinelli, i custodi della tradizione: dall’anno 1040 la fonderia realizza le campane dei Papi, simbolo di potere e comunità, ma anche raffinatissimi strumenti musicali, che parlano con il loro suono, la loro presenza e le decorazioni che le ricoprono. Il buffone non è in carne ed ossa, è della stessa materia delle campane millenarie: Mirabella ha creato un albero di bronzo composto da rami di rosa, di quercia e di faggio, ricoperto interamente con i decori della Fonderia Marinelli; ogni elemento racconta delle storie, rimanda a culture italiche, arabe, medievali, normanne, attraversa il tempo e lo spazio, fino ad arrivare ai giorni nostri. Il buffone non è stato, come Dafne, punito per la sua audacia e trasformato in albero, Il buffone è un malinconico viandante, a riposo, prima di riprendere il suo viaggio. Opera esposta: Diego Miguel Mirabella, Il buffone, 2023, bronzo, 90 x 90 x 250 cm circa. Piazza XX Settembre 10, Agnone. Ringraziamenti Gianluca Anselmi, Beatrice Bulla, Ginevra Collini, il Vicesindaco Giovanni Amedeo Di Nucci, la famiglia Marinelli, Franco Marcovecchio, Domenico Meo, Vittorio Patriarca, Augusto Peluso, il Sindaco Daniele Saia, Danilo Tocci. Diego Miguel Mirabella, Il Buffone, Agnone (IS), Molise. Ph Alessandro Pace. Diego Miguel Mirabella (Enna, 1988) Diego Miguel Mirabella vive e lavora a Roma dove ha frequentato l’Accademia di Belle Arti. In molti progetti si avvale dell’immaginario, degli usi e della cultura di altri artisti o artigiani, allo scopo di indagare il confine di comunicazione e di scambio tra sé stesso e “l’altro”, creando lavori che scaturiscono da questo conflitto. Ha partecipato a numerose mostre collettive e personali, in Italia e all’estero. Le recenti includono: Frammenti da Lontano, Galleria Mazzoli, Modena (IT, 2023); Scoprivamo il sole, Museum of Turkish and Islamic art, Istanbul (TR); Italics, Monopoli (IT, 2022); Coppe di stelle nel cerchio del sole, Palazzo Abatellis, Palermo (IT, 2022); Materia Nova, Galleria d’Arte Moderna, Roma (IT, 2021); One clover and a bee and revery, Moonens Foundation, Bruxelles (BE, 2021); Decorato decoroso distratto, Studio Sales di Norberto Ruggeri, Roma (IT, 2021); Il castone e la barota, Studio Sales di Norberto Ruggeri, Roma (2019); Défragmentation, 1,61 Space, Bruxelles (BE, 2019); Art Truc Troc, Bozar, Bruxelles (BE, 2018). Nel 2016 ha co-fondato a Londra l’artist-run space Limone e nel 2021 è stato tra i vincitori di Cantica21, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura italiano.