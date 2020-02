Una “bionda” locale può promuovere un territorio

Territorio da promuovere, creando anche le premesse giuste per nuove possibilità economiche/occupazionali a favore delle generazioni future? Ecco allora ideare una strada nuova per riuscire nell’intento. Accade a Venafro dove un gruppo di giovani del posto ha pensato ad una intelligente novità al fine di centrare l‘obiettivo. Ovvio poi che nell’idea sia insito anche il naturale risvolto economico pensato da tali giovani per ottenere il ritorno finanziario e quindi lavorativo contemporaneamente alla promozione del territorio e della città in particolare. Di quale novità trattasi, si potrà chiedere un incuriosito lettore ? Esattamente dell’idea di produrre birra artigianale, la cosiddetta “bionda”, con prodotti della terra e dell’ambiente venafrani, ricorrendo nel contempo ad aspetti tipici, tradizionali e particolari della città. Realizzata da “Venafro Brewing Company”, la società ideata dagli stessi giovani, è venuta così alla luce -incontrando da subito i favori dei palati e del gusto di tanti- la tipicissima “bionda” “ (Citra single hop ipa)! No, non trattasi di errore linguistico, ma i suoi giovani produttori l’hanno voluta chiamare espressamente così facendo leva su tradizione, tipicità ed ambiente. Ed è stato subito un successo per la “bionda” e per la storia popolare venafrana. E veniamo al dettaglio di colori, sapori, gusto e fragranza de “L’avenafrana” : “American IPA dal colore leggermente ambrato, profumo intenso con spiccate note agrumate. Cedro e pompelmo in prevalenza. Amaro deciso ed equilibrato. Deve il suo nome alla presenza di quel pizzico di avena che la rende morbida e piacevole al palato”. Solo “L’avenafrana”, come nuova birra artigianale tipica venafrana ? No, perché c’è anche “La terza cannella” (Golden Ale), anch’essa agganciata alla più classica delle tipicità tradizionali venafrane, la fonte pubblica delle “Quattro Cannelle”. In particolare alla tradizionale terza cannella della stessa fontana di Via Falca, che secondo antica diceria locale rende venafrani doc coloro che d’acchito bevono a tale terza cannella, individuando il verso giusto al primo colpo. Ed allora cin cin con “L’avenafrana” o “La terza cannella”, bionde locali dal gusto unico ed assolutamente … saporite ! (tonino atella)