Una ’big bench’ anche a San Martino in Pensilis

Tra le oltre 200 panchine giganti presenti in tutta Italia da ieri compare anche quella di San Martino in Pensilis. “La panchina gigante -hanno commentato dal comune- è stata sistemata per sedersi comodamente e tornare un po’ bambini di fronte ad una vista panoramica meravigliosa. Gigante come il nostro cuore, accogliente come il nostro popolo. San Martino è nu Bell paes”.

La big bench, letteralmente panchina gigante, hanno fatto la loro prima comparsa in Italia nel 2010. In poco tempo sono diventate installazioni attrattive fini a divenire un fenomeno di portata nazionale.

In Molise è possibile trovarle anche a Fossalto e