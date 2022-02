Una biblioteca comunale per S. Lazzaro, la chiedono gli alunni della Giovanni XXIII

“Vorremmo una biblioteca per il nostro quartiere”. Questo l’appello lanciato a Castrataro dagli alunni delle classi quarte della scuola Primaria della Giovanni XXIII, ospitata proprio a San Lazzaro.

Da qui l’idea di chiederla direttamente al sindaco, inviandogli una lettera aperta, insieme al disegno di come immaginano la loro biblioteca per scolari. Castrataro ha accolto la richiesta con molto entusiasmo e si è impegnato per l’individuazione di un luogo da adibire a spazio di cultura e aggregazione.

Questa la lettera dei bambini delle classi quarte della Giovanni XXIII:

“Gentilissimo Signor Sindaco, siamo gli alunni delle classi quarte della scuola primaria di San Lazzaro dell’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”.

A noi piace molto leggere e per questo abbiamo pensato di farle una proposta: la realizzazione di una biblioteca a misura di bambino con tante varietà di libri. Il quartiere infatti è dotato di due scuole, di negozi, di un parco giochi e di campetti adibiti alle attività sportive, ma è sprovvisto di una biblioteca. Sarebbe un’ottima opportunità per incontrarsi, per studiare e fare ricerche scolastiche; inoltre darebbe la possibilità di leggere gratis ai bambini che non possono comprare i libri”.