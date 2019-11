Una barca blocca il traffico sulla Statale 158 (IL VIDEO)

A causa dei lavori sull’arteria stradale il trasporto eccezionale ha avuto difficoltà nel superare il cantiere

COLLI A VOLTURNO. E poi dicono che il Molise non esiste! La nostra piccola regione riserba sempre delle sorprese. Così può accadere che uno yacht possa bloccare una strada statale. È quanto accaduto sulla Statale 158 che collega Colli a Volturno e Roccaravindola e testimoniato da questo video inviatoci da un lettore. Un trasporto eccezionale di una barca ha avuto delle difficoltà a superare un cantiere che in questi giorni sta interessando l’arteria stradale, provocando disagi al traffico veicolare. Sono dovuti intervenire i tecnici e gli operai, costretti a spostare le transenne che delimitano i lavori in corso per facilitare il passaggio del carico. Subito dopo la situazione è tornata alla normalità.