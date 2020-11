Un weekend alla scoperta degli itinerari dei pastori molisani

Il Molise è una regione piccola e ricca di antiche tradizioni che attraversano colline e valli per giungere fino al mare Adriatico

L’emergenza legata al Covid-19 che sta interessando la nostra penisola ha causato la chiusura anticipata dei luoghi di ritrovo come cinema, bar e teatri determinando un rilancio delle passeggiate all’aria aperta lungo dei sentieri naturali tutti da scoprire. Prevedere quando termineranno le misure restrittive sarebbe come indovinare i numeri vincenti di Eurojackpot, la lotteria milionaria che coinvolge diversi Paesi europei consentendo di visualizzare i risultati direttamente online.

In attesa che tutto ritorni alla normalità sarà bene approfittare delle tiepide temperature autunnali per organizzare escursioni nei territori regionali. Le montagne molisane sono gli itinerari preferiti da coloro che amano la tranquillità dei piccoli borghi di case di pietra in cui abitanti sono ancora dediti alla transumanza. Il popolo molisano, discendente dai Sanniti, è rimasto fedele alle proprie tradizioni che si rispecchiano nelle attività degli artigiani locali e nel laborioso lavoro dei contadini dediti alla produzione di ortaggi biologici a chilometro zero. Percorrendo i vicoli dei borghi, le cui costruzioni caratteristiche ricordano quelle del presepe, si viene inondati dal profumo dei cibi che arriva dalle cucine poste al piano terreno.

Attraversare i Tratturi significa andare sulle stesse strade percorse dagli allevatori e dal bestiame durante il periodo della transumanza, questa attività è particolarmente apprezzata dagli amanti del trekking che rivivono le stesse sensazioni provate dagli antichi pastori. I Tratturi per eccellenza sono quelli che vanno dal Castel di Sangro- Lucera all’Ateleta-Biferno senza trascurare il Celano-Foggia. Lungo l’itinerario si incontrano le tipiche costruzioni pastorali, resti di antiche civiltà, chiese, salumifici artigianali e caseifici in cui è possibile sostare per gustare formaggi e salumi tipici del luogo: caciocavallo, pecorino, burrata, ventresca arrotolata, capicollo e soppressata oltre ai tartufi bianchi e neri. In abbinamento alle delizie del palato appena menzionate ci sono il vino rosso Tintilia e il vino bianco Moscato, prodotti con uve locali provenienti dai vigneti che si adagiano sulle dolci colline molisane. Incastonati in un vasto territorio pre appenninico si trovano i laghi di Occhito e Guardialfiera, dedicati a coloro che apprezzano la tranquillità del panorama lacustre. Non lontano dai laghi sorge il castello di Capua di Gambatesa, una costruzione imponente ed elegante che custodisce affreschi rinascimentali ed opere dell’artista Donato Decumbertino, allievo di Giorgio Vasari. Una tappa ad Acquaviva Collecroce mette in evidenza come i popoli slavi che abitano in questo borgo fin dal 1500 si siano perfettamente integrati con gli abitanti del posto nel pieno rispetto di ciascuna identità culturale. Gli appassionati di archeologia potranno approfittare delle belle giornate autunnali per dedicarsi alla scoperta dei resti della civiltà sannita custoditi all’interno dei numerosi siti archeologici sparsi per la regione. Pietrabbondante è il sito archeologico più visitato in cui sono presenti un tempio ed un teatro con sedili in pietra. Il periodo medievale fa capolino tra i reperti Sanniti con l’abbazia di San Vincenzo al Volturno che si trova ai piedi delle Mainarda.