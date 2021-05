Un week-end gratuito per il vincitore della tappa di Termoli del Giro d’Italia

Un week-end gratuito in Molise al vincitore della settima tappa del Giro d’Italia di Termoli. E’ questa l’iniziativa di “Moleasy”, la rete d’imprese turistiche molisane. “Intendiamo cogliere questa importante opportunità offrendo un fine settimana in Molise al vincitore della settima tappa – dichiara il Presidente Fabrizio Vincitorio all’Ansa Molise – Il week-end è per due persone in una delle cinque strutture delle rete. Il Molise, con le sue caratteristiche, il mare, i borghi, i castelli, la natura, l’enogastronomia, le produzioni artigiane e soprattutto l’autenticità, può rappresentare davvero una destinazione ideale per una pausa rigenerante dopo questi faticosi impegni sportivi soprattutto in un periodo di stress e pressione subita anche da sportivi di alto livello come i ciclisti partecipanti al Giro d’Italia”. Il voucher è destinato al vincitore della Tappa che si conclude a Termoli e potrà essere utilizzato per tutto il 2021. Il campione che vincerà la tappa potrà contattare la Rete per effettuare una scelta “guidata” di una delle cinque strutture e concordare le date della sua visita in Molise. Le strutture sono: Residenza Sveva di Termoli, il Villaggio Rurale Le Sette Querce di Sesto Campano, l’Albergo Diffuso BorgoTufi di Castel del Giudice, Domus Hotel di Bagnoli del Trigno, Albergo Diffuso Piana dei Mulini di Colle d’Anchise. (foto in homepage e in alto di Flavio Di Vita)