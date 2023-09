Un villaggio con oltre 50mila zucche, riapre il Pumpkin Patch del Molise

A Bojano, in località Fonte delle Felci, si trova un vero e proprio villaggio delle zucche. Se ne contano migliaia.

Un’attrazione turistica che promette di bissare il mega successo registrato nell’autunno 2022, quando in migliaia sono arrivati – anche dalle regioni limitrofe – per visitarla.

Ma di cosa si tratta

Un luogo accogliente in cui sia grandi che piccini potranno divertirsi. E non poco. Non solo zucche… è possibile inoltre visitare la fattoria degli animali (con asinelli, conigli, agnellini, cani, gatti, polli e galline), intrattenersi con i giochi e i laboratori artistici di intaglio.

“Abbiamo trasformato 40.000 mq di terreno in un paradiso di pura felicità – scrivono i proprietari sulla pagina facebook – Le nostre zucche sono fresche e locali, direttamente dalla nostra terra. Al momento, ne abbiamo esposte 50.000, ma ne stiamo raccogliendo ancora, quindi chi sa quanti tesori autunnali vi aspettano!”

Insomma, se volete far contenti i vostri bambini questo è il luogo ideale!

Per coloro che lo desiderino, è possibile anche acquistare l’ortaggio arancione direttamente sul terreno agricolo e poi decorarlo a piacimento.

Ci sono delle date prestabilite per prendere parte agli eventi, ecco il calendario: