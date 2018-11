Un viaggio nella “Sala museale Di Zinno” nel Convento di San Giovanni Battista (VIDEO E FOTO)

REDAZIONE CAMPOBASSO

La parrocchia di San Giovanni Battista prima promotrice dei festeggiamenti in onore dei 300 anni dalla nascita dell’inventore dei Misteri e del suo patrimonio di valore inestimabile. A maggio – quando Curia, Comune di Campobasso e Regione ancora non parlavano di eventi straordinari per la ricorrenza del tricentenario dalla nascita di Paolo Saverio Di Zinno – a San Giovanni è stata inaugurata la sala museale in suo ricordo. Il convento San Giovanni ospita ben sei capolavori dell’artista nato a Campobasso il 3 dicembre del 1718.

Padre Giammaria Apollonio, parroco e guardiano della chiesa di San Giovanni Battista, spiega come l’idea di un piccolo museo dedicato al Di Zinno sia stata partorita a seguito di una conferenza sui gioielli di San Giovanni organizzata a dicembre del 2017. Le sei statue esposte nella sala museale in precedenza erano collocate all’interno della biblioteca del convento, adesso hanno un apposito spazio aperto tutti i giorni al pubblico. Questa è la prima delle tre mostre dedicate a Paolo Saverio Di Zinno per i trecento anni dalla sua nascita. Oltre alla mostra permanente a San Giovanni, a dicembre ci sarà una mostra temporanea in concomitanza con l’uscita straordinaria dei Misteri fissata per il pomeriggio del 2 dicembre e a primavera prossima un’altra mostra che sarà organizzata dalla Curia di Campobasso in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura.

Il piccolo museo con le opere del Di Zinno è una bomboniera in una location che offre silenzio e spazi di riflessione. Le statue esposte sono quelle di San Giovanni Battista, San Diego, San Matteo, San Francesco, San Vito e l’Immacolata Concezione. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 17 alle 19. La parrocchia ha anche realizzato un calendario in onore dell’inventore degli Ingegni di Campobasso, fiore all’occhiello della regione al Molise e si spera presto patrimonio Unesco. Mentre la Curia di Campobasso-Bojano, in collaborazione con il Comune del capoluogo di regione, provvederà alla realizzazione della prima edizione di un libro dedicato alla storia dei Misteri. Prevista la pubblicazione di mille copie. Intanto la città si prepara agli eventi del 2 e del 3 dicembre.