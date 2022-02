Un viaggio con la moda

Di Alessia Caldoro

Evoluzione della moda

L’evoluzione della moda è in costante sviluppo con lo scopo di creare nuove tendenze. La moda è influenzata dalla società, dal make-up e l’hair styling.

Come Coco Chanel ha rivoluzionato la moda?

Il progresso della moda nasce negli anni 20 con l’icona di Coco Chanel, che crea un nuovo stile femminile uscendo dall’ambiente domestico, per distinguersi nel mondo del lavoro. Prima della creazione di abiti, crea cappellini in paglia, decorati con nastri in raso, per opporsi alla moda di quegli anni. Il 1914 è per lei un anno molto importante, apre i suoi primi due negozi e nel 1916 di far nascere un salone di alta moda a Biarritz. Nel 1920 apre l’atelier di rue de Cambon n.31 a Parigi, una delle sue sedi principali, che l’accompagneranno lungo tutta la sua strepitosa carriera. Nel 1921 Coco Chanel crea il famoso profumo Chanel N°5, un profumo che rompe gli schemi dell’ordinarietà e che doveva incarnare un concetto di femminilità senza tempo, unica e affascinante.

Dagli 1980 al 2000

Negli anni 80 nasce la cultura dell’ hip hop, dei jeans larghi, delle felpe oversize, delle scarpe Converse, utilizzati ancora oggi.

Negli anni Novanta nascono i bomber, le Dr. Martens, il chiodo in pelle, le camicie a quadri, lo stile grunge e i Choker. Si tratta dell’epoca dei pantaloni larghi, delle t-shirt oversize, delle tute da ginnastica e dei piercing.

Nel Duemila prendono piede le tute a vita bassa, i micro top, gli occhiali Carrera infatti si tratta di un abbigliamento più sportivo. In questi anni, insieme alle Dr. Martens, alle zeppe platform e alle sneakers, vanno tantissimo le Sabot, le famose scarpe con il tallone scoperto.

La moda di oggi

La moda di oggi ha assunto un aspetto completamente diverso. Ci si può vantare un mix di look e stili che danno un valore aggiunto alla nostra società.

Oggi la moda è in continuo sviluppo soprattutto grazie all’avvento dei social network che assumono un ruolo molto importante nella nostra quotidianità. Gli “influencer” infatti hanno acquisito un ruolo fondamentale nella scelta dei capi d’abbigliamento, influenzando donne e uomini di tutto il mondo.

Se prima la moda veniva vista come un qualcosa di privilegiato ora è accessibile tutti, grazie alla moda low cost. Nella vita di tutti i giorni si prediligono abiti realizzati in modo industriale aventi molto spesso una bassa qualità, il lavoro del sarto è richiesto solo dai grandi brand come Louis Vuitton, Prada, Armani, Hermès, Ferragamo, Chanel, Gucci e Dior.