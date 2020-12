Un ventilatore per il San Timoteo, il dono dell’amministrazione di Campomarino

Hanno deciso di devolvere il budget che in “tempi normali” sarebbe servito ad allestire il Natale all’acquisto di un ventilatore polmonare da donare all’ospedale San Timoteo di Termoli. È questo il gesto di solidarietà dell’amministrazione comunale di Campomarino. Questa mattina, 12 dicembre, il ventilatore è stato donato al primario del pronto soccorso Rocchia, e servirà “ad aiutare tutti coloro che hanno problemi respiratori gravi che sono la diretta conseguenza del Covid – ha affermato Rocchia che tiene alta la guardia – in questi giorni gli accessi al pronto soccorso per Covid sono diminuiti anche grazie all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ma bisogna stare attenti”. Rocchia che dal canto suo ha sottolineato il grande dono ricevuto dall’amministrazione comunale in un momento nel quale i macchinari servono sempre più per fronteggiare l’emergenza.

