Un uovo di tre metri d’altezza realizzato all’uncinetto per augurare una serena Pasqua

E’ l’ultima opera del gruppo “Le uncinettine di Colli” che, per questa Pasqua 2023, ha realizzato per tutti gli abitanti di Colli a Volturno.

Un’opera d’arte, non c’è che dire, frutto di amore e passione, realizzata rigorosamente con la tecnica dell’uncinetto nel giro di qualche mese. Per ammirarlo basta raggiungere la piazza nel giardinetto antistante il Municipio del paese in provincia di Isernia. “Lo abbiamo realizzato – scrivono – per augurare una serena Pasqua a tutti i collesi”.