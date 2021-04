Un meraviglioso ulivo messo a dimora ieri mattina, sabato 17, presso la rotonda antistante il cimitero in via. S. Giovanni dei Gelsi. La pianta è stata donata alla città dalla famiglia del compianto architetto Mario Panichella, recentemente scomparso. Un’occasione per ricordare una persona cara ed al tempo stesso abbellire, con una pianta di assoluto pregio e bellezza, un angolo del quartiere, a beneficio dell’intera città.