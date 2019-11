Un ulivo nel cortile della scuola in memoria della preside Angelica Tirone

Verrà messo a dimora dinanzi alla Colozza

In concomitanza con gli appuntamenti legati alla Giornata Nazionale degli alberi, mercoledì 20 novembre, presso il cortile della Scuola media Colozza, verrà messo a dimora un ulivo in memoria della Preside Angelica Tirone, recentemente scomparsa, che ha lasciato un vivissimo ricordo al personale tutto dell’Istituto e all’intero mondo scolastico cittadino.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia della compianta dirigente scolastica, vedrà la presenza, oltre che dei familiari, anche dell’attuale dirigente e dei docenti dell’istituto, di una delegazione di studenti ed una rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Piantare un albero in memoria di una persona scomparsa è il miglior modo per mantenerne vivo il ricordo, incarnandolo nelle radici, nel fusto e nelle fronde di una pianta che continuerà a vivere per tempi lunghissimi.

Ancora più significativa la scelta dell’olivo, che tra i suoi molteplici significati simbolici annovera anche quello della rigenerazione della giustizia e della sapienza.

L’appuntamento è per mercoledì mattina, alle ore 9. 30, presso il cortile interno della scuola Colozza di via Normanno.