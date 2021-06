Un ulivo e una targa per ricordare Silvia, scomparsa a 12 anni

La sua famiglia e i suoi piccoli amici hanno scelto un’aiuola del condominio Nunziatella, a Isernia, dove Silvia giocava sempre insieme a loro. Lei non c’è più dal nove ottobre dell’anno scorso, quando fu colpita da un malore che la stroncò a scuola. Isernia fu scossa dalla tragedia. Oggi in ricordo di Silvia è stato piantato un ulivo e scoperta una targa che porta il suo nome. Struggente il suo ricordo nelle parole della mamma. Al termine della breve cerimonia sono stati liberati in cielo tanti palloncini bianchi nella commozione generale dei partecipanti.

IL VIDEO IN ALTO