Un turbolento passaggio di testimone

di Marianna Meffe

Il passaggio del titolo è quello secolare tra due generazioni successive.

Se esse sono per natura diverse, da sempre, fino a che punto possono spingersi queste differenze?

Il passaggio di testimone tra due generazioni che sta caratterizzando questi anni è infatti denso di scontri e dissapori, e non solo in virtù dei naturali squilibri tra due sentire diversi: sembra che mai furono così forti come in questo secolo, dove tutto diventa dualismo esasperato, dove i social immolano il rigore dei fatti all’altare dell’immediatezza e del contenuto breve di facile fruizione.

Vediamo un esempio pratico: la parabola discendente di Kanye West.

Per anni una delle maggiori stelle del pop, impossibile da ignorare.

Col tempo, West ha cominciato sempre di più a mostrarsi come artista schierato politicamente , e se, all’inizio, la sua fama di personaggio eccentrico lo rendeva apparentemente innocuo, di recente, si è capito che anche alla provocazione c’è un limite.

Adesso che, in seguito alle sue dichiarazioni antisemite, diversi manifestanti si sono schierati al suo fianco, è ora di riconoscere il giusto potere alle parole: c’è chi in esse trova un endorsement al proprio odio, quasi un diritto ad essere diversi, praticato tramite il rifiuto del diverso.

Come se Kanye fosse sovversivo, e non complottista.

Kanye è infatti il simbolo del complottista che non si lascia sfuggire alcuna teoria dell’assurdo e che rimane sistematicamente invischiato in qualsiasi narrazione del reale sia abbastanza stravagante da consentirgli di sentirsi un alternativo nell’appoggiarla.

Nella nostra analogia, Kanye è il passaggio dall’essere figlio all’essere padre, dal fare la novità al rifiutarla.

Rappresenta l’archetipo di genitore di mezz’età, che si contrappone all’irruenza dei figli che vogliono sovvertire uno status quo, e lo fa scivolando verso il paternalismo, la rabbia, il rifiuto.

La sua è più di semplice ignoranza: è un sentimento di sfiducia che nasce dal basso, una voglia di sicurezza che dia un senso di guida a una collettività di individui che, dopo anni in cui si sono susseguite crisi, pandemie e guerre, si sente allo sbaraglio.

Una sfiducia che non accetta mediazione o opinione diverse e che passa attraverso il rifiuto di tutto ciò che viene percepito come imposto.

Una rapida scorsa ai commenti di un post di informazione basta per vedere come l’immediato dei social abbia appianato qualsiasi sfumatura.

Le opinioni sono duali, c’è il bianco o c’è il nero; ci sono i fan di Kanye e i suoi detrattori, difficilmente qualcuno si posiziona “a metà strada”.

Ma come può avvenire un passaggio di testimone senza contatto tra i due corridori?

Cosa lascia al futuro un passato che del presente ha paura, come se potesse contaminarlo?

E cosa prende dal passato un presente che lo rifiuta in toto?