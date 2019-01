Un tuffo augurale che dura da quarantuno anni

In località Cannavinelle, a breve distanza dal centro abitato di Colli, Gaetano Di Carlo ha effettuato il quarantunesimo tuffo augurale di capodanno nelle gelide acque del fiume Volturno, nel contesto di un progetto di riesumazione di antiche ritualità propiziatorie delle popolazioni autoctone (Sanniti). «Le autorità politico-istituzionali – ha affermato l’ecologista fornellese – devono curare una gestione ordinata del territorio, alla luce di una rinnovata pianificazione strategica di interventi mirati alla salvaguardia di un patrimonio paesaggistico in grado di determinare un reale incremento dei flussi turistici, senza trascurare le ragioni della giustizia sociale e la necessità dell’affermazione dei principi pacifisti». Simboli di una auspicata diffusione di moderne teorie, fondate sulla fratellanza universale, sono stati piccoli rami di ulivo e di alloro, donati, nell’occasione, al naturalista molisano, da Luigi De Santis, da Teodorico Lilli e da Esmeralda Palazzo, provenienti da paesi limitrofi (Forlì del Sannio e Civitanova del Sannio). In prosieguo di tempo, presso l’abitazione di Peppino Di Carlo, al termine dell’evento, la signora Silvana Di Carlo, con generosa ospitalità, ha offerto, a tutti i presenti, vivande e tradizionali dolci natalizi, preparati secondo i canoni della enogastronomia altovolturnense. (Emiddio Izzi)