Un tris duro come le Tre Cime di Lavaredo

GENNARO VENTRESCA

Nell’orchestra del calcio totale, a 69 anni morì a Barcellona, Johan Cruijff, il più grande degli allenatori che erano stati grandi anche da calciatori. Era il 24 marzo del 2016, stroncato da un male dovuto al fumo. Il suo secondo vizio, dopo i calci d’angolo. Un vizio che già aveva pizzicato il suo cuore e poi andò a dare la stoccata decisiva ai polmoni. Uno dei più grandi campioni del calcio europeo ci lasciò più soli e più tristi. Succede sempre così, quando va via un personaggio a cui abbiamo voluto bene per averci regalato giocate deliziose.

A cinque anni dalla sua scomparsa ho ritenuto meritevole ricordarlo, soprattutto ai giovani che non hanno potuto apprezzare la sua eleganza impareggiabile e al massimo avranno sentito parlare della sua decoratissima carriera di allenatore del Barcellona con cui vinse quattro volte consecutive la Liga e la sua prima Coppa dei Campioni, battendo la Samp a Wembley, e ne perse un’altra ad Atene con un pesante 0-4, dal Milan di Capello.

E ora vengo alla nostra cilindrata. Molto più modesta del Milan, del Barcellona e lontanissima dall’olandese volante che aveva tanti pregi, ma non quello della modestia. Al contrario di Mirko Cudini che si porta dietro la faccia semplice del mediano. Non a caso, a differenza del 14 dell’Olanda, guida la nostra formazione con l’intento di portarla un gradino più su. E, a seguire, magari ancora più in alto.

Eccola la sfida con il Cynthialbalonga. Da prendere con le pinze, tanto appare urticante. Contro i nostri ragazzi, per una questione di prestigio, gli avversari sono soliti moltiplicare le proprie energie. Come hanno dimostrato formazioni di gran lunga meno dotate. Ma che, una volta al cospetto della capolista hanno gettato nella battaglia tutto il loro ardore. In un copione che non va in scena nelle più disparate categorie.

Come già si sapeva, servirà sprigionare tesori di energie, senza abbassare la guardia e mantenere i nervi saldi. Evitando la trappola delle provocazioni. Energie da ben ripartire contro i laziali da affrontare oggi, gli sfacciati giovanotti del Notaresco pochi giorni prima della Pasqua e gl’indomiti abruzzesi del Castelnuovo che ci hanno dato il primo dispiacere stagionale, con l’aiuto di un arbitro fuori forma che ci ha palesemente danneggiato, togliendoci un rigore e un giocatore, nel momento più caldo della gara.

Adoro il ciclismo di montagna. Con le salite irte e le discese ripide. La scalata delle Tre Cime di Lavaredo in qualche modo possono essere paragonate ai tre consecutivi impegni della nostra formazione. Che si esalta quando c’è da sfacchinare. E quindi mi spinge a ipotizzare tre maiuscole prove contro Albalonga, Notaresco e Castelnuovo Vomano, fatte a pennello per dare maggior splendore al primato solitario.