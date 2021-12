Un treno chiamato patriarcato

di Marianna Meffe

In questi giorni sta facendo scalpore la notizia della petizione lanciata su Change.org per istituire a bordo dei treni Trenord un vagone interamente destinato alle donne: dopo le violenze avvenute nella sera di venerdì sulla tratta Milano-Varese, più di ottomila persone hanno firmato la petizione per rivendicare il diritto delle donne a sentirsi sicure durante i viaggi in treno, a qualsiasi ora del giorno.

Che a essere donna ci si debba proteggere sembra essere un fatto che assimiliamo, più o meno consciamente, sin da piccole. Ma che si arrivi a dover ricorrere alla segregazione per garantire protezione sembra ai più assurdo. Eppure, se è intrinsecamente sbagliato che una società civile abbia bisogno di adottare questi mezzi, è anche in un certo senso giusto agire sul bisognoimmediato di sicurezza. Quella della petizione è una proposta nella quale è difficile identificare il lato della ragione.

Di certo è sbagliato che la sicurezza personale dei viaggiatori non venga garantita con altri mezzi. Dato che la violenza può manifestarsi in tanti modi, si chiedono molti, non sarebbe meglio aumentare per esempio i controlli e le misure di sicurezza generali? E in ogni caso, chi controllerà che sui vagoni delle donne salgano soltanto le donne? Un incremento di controllo esterno è necessario in ogni caso, se si vuole davvero proporre una soluzione efficace.

D’altronde, però, nella logica predatoria, ghettizzare e isolare non renderebbe forse l’obiettivo più visibile e marginalizzato, in un certo senso più facilmente localizzabile? Certo, è assurdo persino stare qui a fare queste congetture, ma tant’è.

Di certo non si può condannare di incoerenza le donne che hanno lanciato questa petizione: piuttosto bisogna condannare il sistema intorno che ha reso questa l’unica via possibile (tra quelle immediatamente attuabili) per ricercare una protezione che dovrebbe essere già garantita, soprattutto su un mezzo statale.

La fazione contraria coglie forse in questa proposta una intrinseca ammissione di debolezza, è infastidita da questo voler mettere sotto gli occhi di tutti una scena che sembra confermare ciò che il predatore reputa vero: la naturale sottomissione di un genere definito debole.

In realtà bisogna scardinare il concetto sottostante che esista una “debolezza di genere”: plagiare negli anni le donne fino alla convinzione di essere prede facili, di non potersi difendere per una questione di biologia, rende spesso il freezing l’unica risposta attuata di fronte a una violenza. Una risposta dettata di certo non dalla volontà, ma dal terrore e da anni di “solo i maschi sanno difendersi“.

Bisogna ristrutturare il discorso di genere e educare anche le donne all’esercizio della difesa personale.

Ma che anche a quel punto si possa essere donne forti e indipendenti e avere comunque paura nei treni la notte, non ci rende incoerenti.

I contrari alla proposta sono contrari anche perché sanno che alle donne verrà chiesto persino di rendere il conto di questa improbabile incoerenza: ma la verità resta che il problema è fattuale e che le violenze esistono. Anche nei contesti più inimmaginabili, persino nelle proprie case, figurarsi.

E allora ben venga il volersi tutelare a questo modo. Ben venga il tentativo provvisorio di arginare in tal modo il problema, se può aiutare a sentirci, e ad essere, più sicure. Ma tollerare questa soluzione non deve diventare normalizzarla.

Isolare la potenziale vittima non può diventare la soluzione definitiva.

Perché, diciamolo una volta di più, i due uomini che hanno stuprato sul treno non sono semplicemente dei mostri, non sono eccezioni demoniache in un mondo popolato di angeli. Sono uomini, persone che in altri contesti sono sembrate normali, magari padri di famiglia. Ma figli di un sistema che nutre e alimenta ideologie e stereotipi quali la sottomissione femminile e il diritto all’appropriazione del corpo altrui. Le mele bacate non sono le eccezioni mostruose, ma un prodotto coltivato consapevolmente, poco alla volta, alimentato da tutti gli ingranaggi rotti sui quali continua a ruotare il meccanismo delle dinamiche di genere.

La radice del problema è culturale: si deve agire alla base, con progetti di educazione al consenso, a partire dalle scuole, a partire dalla tenera età. Perché se i bambini non sono abbastanza impressionabili quando si tratta di vedere un cinepanettone, terreno fertile di ogni genere di stereotipo, allora non saranno neppure traumatizzati da un discorso serio e consapevolizzante riguardo il mondo che abitano.

ll fatto è che fin quando questi progetti e questi interventi non verranno messi in atto vorrà dire che per le istituzioni la via principale è questa. Che se in una classe ci sono dei bulli allora la soluzione è dividere tutti in due file, i buoni da una parte, i cattivi dall’altra. Con il risultato che i cattivi resteranno cattivi e i buoni resteranno buoni. E continueranno ad avere paura. Con buona pace della pedagogia.