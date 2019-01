REDAZIONE TERMOLI

La ‘questione’ dei topi a Termoli appare sempre più un problema. Sono numerosi gli avvistamenti che vengono segnalati sempre più spesso in città, a partire dal Borgo Antico fino ad arrivare al centro di Termoli, in pieno Corso. L’avvistamento in questione, con tanto di foto pubblicata sul gruppo Facebook Afdm, risale a questa mattina e ritrae un grosso esemplare a ‘spasso’ per il Corso Nazionale.