Un termolese tra le stelle di Awwwards, il sito di Daniele Bucci “site of the day”

Importante riconoscimento per il giovane web designer: tra le caratteristiche riconosciute l’usabilità

E’ stato nominato tra i “site of the day” di Awwwards, organo di competizione professionale internazionale che mira a riconoscere e promuovere il meglio del web design in tutto il mondo. Importante riconoscimento per il termolese Daniele Bucci. «Awwward è un organo internazionale che si preoccupa di giudicare e nominare e pubblicare sul suo sito e i suoi libri i migliori progetti di digital e web design di tutto il mondo. La valutazione – racconta Daniele – avviene attraverso una giuria internazionale composta da designer, sviluppatori e imprenditori del digitale e questa giuria valuta i progetti in base a criteri rigidi di design, usabilità, contenuti e creatività superato questo livello di giudizio il sito se risulta idoneo alla valutazione della giuria viene pubblicato su Awwward e viene giudicato dalla community se raggiunto un determinato punteggio il sito viene nominato sito del giorno e si può accedete all’ulteriore fase sito del mese, dell’anno e arrivare alla premiazione che avviene negli Stati Uniti e si può essere pubblicati sul sito ufficiale per 365 siti all’anno». Un mondo, quello del digital, che cambia repentinamente. «E’ una continua evoluzione basti vedere il mio lavoro da semplice web designer a disegnare una interfaccia per desktop a come si è evoluta. Come cambia interfaccia cambia anche l’esperienza dell’utente e il suo comportamento: come si comporta davanti al computer è diverso da come si comporta davanti a uno smartphone oppure semplicemente se parliamo di interfacce anche davanti a uno sportello di ricarica telefonica». Un premio che tocca diversi aspetti della creazione di un sito. Tra questi aspetti anche la user experience «che è uno dei motivi per i quali il sito è stato selezionato, perché ha avuto un punteggio molto alto di usabilità che significa velocità di caricamento di navigazione interazione con l’utente finale». Infine un messaggio ai ragazzi che si approcciano a questo nuovo mondo. «E’ un mondo in piena evoluzione. Il mondo del lavoro è cambiato e quindi piuttosto che restare sul basic sarebbe bene evolversi nel mobile che è un mercato in continua evoluzione ed è in grande espansione».