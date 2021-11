Un Terminal accogliente con i fondi ‘Italia City Branding’. Ma c’è ancora un iter da completare: si attendono segnali dal Governo

La città di Campobasso, con l’amministrazione Gravina, attende con ansia i circa 865mila euro destinati a Terminal bus e Parco Scarafone, punti nevralgici di riqualificazione all’interno di “Italia City Branding”, progetto al quale il capoluogo aderì nel 2020 con una propria proposta poi accolta. Si tratta di fondi vitali, che andranno a dare finalmente una nuova vita all’area bus della città, tormentata da uno stato di degrado ed abbandono ormai collaudati nel tempo, tra segnalazioni e lamentele da parte di cittadini e pendolari abituali. La questione, per quanto spinosa e al centro di diversi dibattiti politici a Palazzo San Giorgio, rappresenta anche il punto di rottura con il passato, così come indicato dal sindaco Gravina, che proprio alle risorse di ICB si affida per il vero rilancio dell’area.

Tuttavia, ottenuti i fondi così come testimonia la graduatoria finale, non sembrano esserci i presupposti per una risoluzione in tempi brevi. Dal comune infatti si attende un segnale dal governo, affinchè porti a termine un iter che ha subito una frenata lo scorso settembre, con il cambio della struttura di presidenza che segue le attività del bando. “Ad oggi – ha spiegato il sindaco – la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha ancora comunicato la nuova struttura di riferimento. L’aggiudicazione definitiva dei lavori è condizionata alla proroga del finanziamento richiesta alla Presidenza stessa”.

In sostanza, dallo stesso primo cittadino e dall’amministrazione si fa riferimento a “tempi tecnici non quantificabili” e di una risposta del Governo, attesa (nella migliore delle ipotesi) soltanto nelle prossime settimane. Il percorso per un Terminal finalmente “accogliente, punto attrattivo e vivibile” – citando le parole a monte dello stesso progetto – sembra essere più lungo del previsto.