Un televisore nuovo per “Liberamente Insieme”

“Quando piove, lo stolto impreca gli dei, il saggio si procura un ombrello”.

Così recita un proverbio cinese che rappresenta perfettamente il cammino compiuto dall’Associazione degli Utenti dei servizi di salute mentale “Liberamente Insieme”, nata 12 anni fa per ridare dignità e verità alle persone affette da patologie psichiatriche. Consapevole dei bisogni degli utenti del Servizio Psichiatrico, l’Associazione Liberamente Insieme ha pensato di sostituire un ormai “storico” e non perfettamente funzionante televisore al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) di Campobasso, permettendo così ai ricoverati di continuare a conservare uno sguardo sul mondo. Soprattutto in questo periodo utile ad evitare l’isolamento ed il distacco da una realtà che spesso un ricovero ospedaliero inevitabilmente comporta per tutti.

Per realizzare tale obiettivo, l’Associazione ha organizzato la vendita di uova pasquali, resa possibile, nel corso di una strana Pasqua priva degli abituali riti, anche in virtù della forte collaborazione del personale del Centro di Salute Mentale (CSM) di Campobasso e della generosità di quanti hanno compreso che la solidarietà è fondamento di qualunque collettività. Con la buona volontà e l’impegno quindi di utenti, familiari, operatori, cittadini è stato possibile donare il Televisore allo SPDC. Morale della favola: bisogna essere insieme, LIBERAMENTE INSIEME, per poter costruire una società responsabile, capace non solo di formulare domande ma anche di fornire risposte.