Un tavolo tecnico per tracciare il futuro delle Carresi: sindaci e associazioni incontrano Cotugno

Un tavolo tecnico per tracciare una comune linea di azione sul tema della sicurezza e delle questioni ad esso connesse. Vanno avanti gli incontri istituzionali per cercare di trovare una quadra per la realizzazione delle Carresi, le manifestazioni che tutti gli anni vedono coinvolti i Comuni di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone oltre al comune pugliese di Chieuti. E così, dopo la presentazione del progetto pilota per la messa in sicurezza del tracciato di San Martino, quello più lungo e quindi più complesso sia dal punto di vista organizzativo che economico, nel pomeriggio di ieri, martedì 20 novembre, si è tenuto un incontro presso la sede dell’assessorato regionale alla Cultura alla presenza dell’assessore Vincenzo Cotugno in nome e per conto del presidente della Regione Molise Donato Toma assente perché impegnato con i lavori del Consiglio regionale. Alla riunione erano presenti anche i quattro sindaci dei paesi coinvolti, le tredici associazioni carristiche, i rappresentanti dell’Unione Carresi (l’associazione che si è costituita all’indomani della Carrese di San Martino annullata lo scorso anno), il consigliere regionale Vittorino Facciolla e l’estensore dello studio di fattibilità per la messa in sicurezza dei percorsi, l’architetto Michele De Santis. «All’unanimità – afferma il rappresentante dell’Unione Carresi, Pasquale Di Bello – è stata decisa la convocazione di un tavolo tecnico al quale verranno convocati: Prefettura, Questura, Commissione pubblici spettacoli, Ministero Beni Culturali, Autorità religiose, Associazioni carristiche, Unione Carresi più eventuali altre presenze che dovessero ritenersi utili. A convocare il tavolo tecnico sarà la Regione Molise, capofila della iniziativa. Scopo del tavolo è quello di tracciare una comune linea di azione sul tema della sicurezza e le altre questioni ad esso connesse. L’iniziativa tende ad ottenere, con largo anticipo sulle Carresi, il massimo livello di flessibilità (parametro imposto dalla legge), anche al fine di contenere al minimo le spese per la messa in sicurezza dei percorsi». Una iniziativa che dovrà essere attuata con urgenza, come ribadito dagli stessi partecipanti alla riunione, «al fine di consentire ai Carri di lavorare col massimo delle garanzie e della serenità». I tempi, infatti, iniziano a stringere in vista della Carrese di San Martino che si terrà alla fine di aprile, la prima in ordine di tempo in basso Molise anticipata solo da quella di Chieuti di una manciata di giorni prima. Resta, però, la necessità di approntare la realizzazione fattiva della messa in sicurezza del percorso, assicurarsi le coperture economiche e, soprattutto, iniziare con gli allenamenti degli animali che dovranno prendere parte alla corsa in onore dei santi patroni dei tre paesi. E così il tavolo tecnico è stato aggiornato nel termine massimo di una quindicina di giorni così come «sono state esaminate anche delle iniziative che vanno a chiarire e potenziare i livelli di tutela del benessere animale», l’altro tassello sul quale le associazioni animaliste si stanno battendo da anni e che era stato anche alla base di un primo stop delle Carresi avvenuto anni fa. «C’è una soddisfazione per il radicale cambio di verso che la questione Carresi ha imboccato – ha continuato Di Bello – a sostenere ogni iniziativa c’è una compattezza granitica mai vista prima. In passato siamo stati divisi e soli, a partire dai sindaci e dai Carri. Per questo sono state possibili tante umiliazioni. Questo non avverrà mai più. In pochi mesi è stato fatto un salto di qualità gigantesco, coalizzando un fronte massiccio che oggi è la nostra forza. Andiamo avanti così, come un solo carro con decine di buoi, centinaia di cavalli e migliaia di cristiani. Quest’anno vinciamo tutti, e vinciamo per sempre».