Un tappeto di rifiuti a bordo strada, benvenuta inciviltà

Non c’è altra parola per definire queste immagini che inciviltà. Il luogo è nella zona sud della città, poco distante dal casello autostradale e sicuramente il tappeto di rifiuti era “coperto” dall’erba presumibilmente tagliata di recente. Ciò non toglie, però, che lo spettacolo sia di quelli più indecorosi anche se non stiamo parlando del centro della città. In quella piccola porzione di terreno alle spalle di via Corsica, infatti, c’è di tutto: dalle scarpe alle bottiglie a qualsiasi tipologia di rifiuto di plastica e non gettato alla rinfusa. Sicuramente non un bello spettacolo dovuto alla mancanza di civiltà di chi non ha trovato la voglia di effettuare la raccolta differenziata e ha preferito gettare i propri rifiuti a bordo strada.