Un supermercato, negozi e parcheggi in centro a Campobasso: inizia la nuova vita dell’ex capannone Enel

Le immagini mostrano come i lavori siano quasi stati ultimati: inizia a prendere forma l’area delle casse e le corsie. Per l’inaugurazione potrebbe mancare davvero poco

Dall’esterno sembra che nulla sia cambiato. O quasi. Tutto come prima, almeno per quanti hanno ben fissa nella mente l’immagine del capannone ex Enel che spadroneggiava davanti al vecchio Romagnoli.

Eppure è cambiato sostanzialmente tutto: in poco più di tre anni, era l’inizio del 2019 quando la struttura subì seri danni alla copertura che la resero totalmente inagibile, l’edificio è stato tirato a lucido.

Il capannone che si trova all’angolo tra la fine di via Monsignor Bologna e la traversa di via Gazzani, pieno centro cittadino a Campobasso, è stato sottoposto ad un lungo intervento di ristrutturazione dalla ditta Di Biase per ospitare un supermercato (la catena Md in sostanza), una serie di negozi e dei parcheggi sotterranei. Negli ultimi giorni sono iniziati i lavori di rimozione del cantiere, in realtà non sono ancora completate le opere ma ci avviciniamo a passi da gigante verso l’inaugurazione.

L’inaugurazione, ad oggi, dovrebbe avvenire entro la fine del 2022.