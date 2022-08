Un supermercato in pieno centro a Campobasso, il 23 agosto l’inaugurazione

Il punto della catena Md aprirà i battenti nel capannone ex Enel in via Gazzani: previsto un parcheggio sotterraneo con 50 posti. Presto l’apertura anche di una serie di negozi

Si avvicina l’apertura del supermercato che ha preso il posto dell’ex capannone Enel, in pieno centro a Campobasso. Il taglio del nastro è previsto per il 23 agosto, giorno in cui la grossa catena MD inaugurerà il nuovo punto vendita. Il negozio aprirà i battenti tra via Monsignor Bologna e via Gazzani. Sarà grandissimo, fanno sapere dal colosso della distribuzione alimentare: infatti copre ben più di 700 mq con 5 casse e 7 corsie, come dimostrano le immagini che vi abbiamo mostrato in un precedenti articolo.

Questo punto vendita farà orario continuato per tutti e 7 i giorni della settimana: dalle 8 e 30 fino alle 20 e 30. Ci sarà anche un ampio parcheggio sotterraneo per 50 automobili. Anche qui ampia scelta di prodotti regionali altamente selezionati.

Il supermercato è il primo passo verso la nuova vita della struttura, sottoposta a ristrutturazione da oltre un anno (era l’inizio del 2019 quando la struttura subì seri danni alla copertura che la resero totalmente inagibile) e che – oltre al grande punto vendita – ospiterà anche una galleria di negozi.

Un centro commerciale in miniatura in pieno centro città.