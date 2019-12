Un successo l’evento a favore della lotta alla fibrosi cistica

Grande partecipazione all’evento benefico organizzato dall’Unione Pizzaioli Molisani con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Pettoranello di Molise e della Proloco di Pettoranello, a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica MOLISE Onlus in particolare contribuire a finanziare il “Progetto Trapianti” che consiste nel sostenere le famiglie e i pazienti affetti da Fibrosi Cistica, che si è svolto lo scorso venerdì 20 dicembre 2019.

Una serata di musica all’insegna della solidarietà e del divertimento che ha visto avvicendarsi non tantissime persone visto il tempo poco clemente, ……..“sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe” (M.Teresa di Calcutta).

Per questo, tutta la nostra associazione ringrazia tutti coloro che hanno collaborato e contribuito all’iniziativa dimostrandosi sensibili anche in questa occasione: Tony DI LIETO e Vittorio CIFELLI dell’Unione Pizzaioli Molisani, il Sindaco di Comune di Pettoranello di Molise Andrea NINI, il Presidente della Proloco di Pettoranello Vittorio TAGLIENTE, tutti gli sponsor e tutti coloro che sono intervenuti e si sono dimostrati sensibili e solidali e che grazie alla loro partecipazione, hanno contribuito al successo di questa iniziativa che permetterà di ricevere assistenza e supporto ai tanti pazienti e famiglie che purtroppo stanno affrontando esperienze dolorose e traumatiche come quello del trapianto bi-polmonare.