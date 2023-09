Un successo la mostra dedicata al grande fotografo molisano Pierino Di Tonno

L’evento dedicato a Pierino Di Tonno ha consentito ai presenti di conoscere il fotografo ma soprattutto l’uomo Di Tonno. Le varie testimonianze che si sono susseguite, ci hanno consegnato un personaggio stravagante e fantasioso ma anche straordinariamente talentuoso nella sua attività, quasi uno psicologo dietro l’obiettivo con il quale riusciva ad immortalare sia il divo holliwoodiano che l’umile abitante di Montorio nei Frentani o l’emigrato italiano in Canada. Con la stessa capacità introspettiva che ha fatto emergere nel tempo giganti del calibro di Sergio Leone e Robert De Niro,Pierino Di Tonno ci ha lasciato un’antologia di volti ed immagini che ci ricordano chi e cosa eravamo e da dove venivamo. Volti segnati dal tempo e stravolti dalla fatica di contadini e artigiani partiti con le famose valige di cartone alla ricerca di un futuro che tra gli anni ’40 e ‘50 in Italia era impensabile anche solo sperare. Le fotografie del nostro conterraneo sono come un bisturi che chirurgicamente apre storie drammatiche fatte di sofferenze e sudore ma che riviste a distanza di oltre 70 anni dimostrano la grandezza, la forza, la sobrietà e l’ adattabilità dei nostri connazionali costretti ad emigrare. Furono anni formidabili per Pierino che alternava creazioni fotografiche con soggetti trovati nella numerosa comunità italo-canadese, a servizi fotografici animati dai divi holliwoodiani in transito a Montreal. Era diventato amico di Fellini, Germi, Scola e soprattutto di Sergio Leone, con il quale collaborò intensamente. Ricordiamo ad esempio il suggerimento che fornì proprio a Leone durante le riprese di “Per un pugno di dollari” di mettere in bocca a Clint Eastwood un sigaro per rendere il personaggio più virile. Il sigaro toscano che fumò Clint nell’ultimo duello del film, fu tagliato proprio da Di Tonno. Era un personaggio “anarchico”, irriverente ed originale, tanto che non voleva far sapere della sua morte, infatti la notizia del suo decesso giunse a Montorio con 10 dieci giorni di ritardo. Nella sua casa-museo di Montreal ci sono centinaia di foto che evidenziano la sua capacità quasi poetica di parlare attraverso le foto. Il sodalizio con Sergio Leone fu lungo e profondo, Pierino quando transitava per Roma era ospite proprio del regista romano, al quale fu molto vicino nel difficile periodo di realizzazione del capolavoro “C’era una volta in America”. Era un personaggio a volte spigoloso e burbero ma sostanzialmente animato da grande generosità. Quando dopo il festival di Venezia rientrava puntualmente a Montorio, fotografava tutti gli abitanti e poi, una volta tornato in Canada spediva le foto ai vari soggetti immortalati dalla sua celebre macchina fotografica, che portava sempre al collo. Consigliamo la visita alla mostra per avere il privilegio di conoscere un nostro corregionale meritevole di essere ricordato ed onorato.