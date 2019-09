Un successo la “Festa del mare” a Termoli

REDAZIONE TERMOLI

«E’ stata un’esperienza bellissima che ha lasciato un segno in tutti i partecipanti, disabili e non, che hanno trascorso una mattinata in riva al mare al Circolo Vela di Termoli». Sono queste le parole di Francesco Palladino, al vertice della ANSMeS Molise, dopo il riuscitissimo evento “2019

– Anno dello Sport per Tutti”. «Se è andato tutto per il verso giusto e se abbiamo pienamente conseguito l’obiettivo, questo lo si deve soprattutto ad una persona speciale: Domenico Guidotti, il nostro “stellato” Presidente della Federvela Abruzzo-Molise. Ha costruito e realizzato l’evento, con il qualificato supporto dei suoi collaboratori,lasciando un indelebile ricordo in tutti quelli che hanno condiviso questo momento di festa e di sport. Un

pensiero di gratitudine è doveroso rivolgerlo anche ad un’altra nostra

“stellata”, Donatella Perrella Presidente del CIP Molise, che ha saputo

coinvolgere nella giornata i veri protagonisti della festa. Così come

non è da sottacere la partecipazione ed il contributo offerto all’iniziativa da parte dell’Amministrazione comunale di Termoli, presente con il suo Assessore Michele Barile. Un ultimo, ma non per ultimo, sentito “grazie” al Circolo Vela “Mario Cariello” di Termoli,al suo Presidente Maurizio Dicenso ed alla sig.a Stefania per la disponibilità e la calda accoglienza riservata a tutti i presenti. Senza il loro convinto consenso e preziosa collaborazione non avremmo potuto realizzare al meglio l’iniziativa. Come inizio attività dell’ANSMeS Molise non possiamo che essere molto soddisfatti. Adesso tutte le nostre energie dovranno essere impiegate per realizzare identici successi nelle medesime iniziative del Progetto “2019 – anno dello SPORT per TUTTI” da sviluppare a Campobasso ed a Isernia, sicuro che anche in queste prossime occasioni Voi amici “Stellati” sarete protagonisti».