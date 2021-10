Un successo la festa del cioccolato a Termoli: appuntamento al prossimo anno

È terminata con grandissimo successo la 2°Edizione della Festa del Cioccolato che si è svolta a Termoli nel weekend appena trascorso. A tirare le somme il presidente dell’associazione Amip, organizzatrice dell’evento, Luigi De Letteriis. “Voglio ringraziare tutta l’amministrazione comunale di Termoli nella persona del sindaco Francesco Roberti e in particolar modo l’assessore a Cultura e Turismo, Michele Barile, per la sua fattiva collaborazione e per la sua voglia di fare con il cuore verso la propria città. Un grazie a tutti i cioccolatieri e aziende presenti, grazie alle forze dell’ordine, ma sopratutto un grazie con il cuore ai tantissimi visitatori arrivati da varie Regioni, grazie all’amico Di Marco Antonio per la sua favolosa mini ruota panoramica ed un grazie alla ditta Leo Cirignano per l’allestimento dei Gazebo. Arrivederci alla prossima 3°edizione”.