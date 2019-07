Un successo il moto-incontro Lady Biker Molise & Friends

REDAZIONE

E’ stato un successo oltre ogni aspettativa quello del secondo moto-incontro organizzato dalla ASD Lady Biker Molise & Friends lo scorso fine settimana a Bosco Faiete a Campobasso: più di 100 motociclette, oltre 150 partecipanti e circa 400 presenze nella serata di sabato, sono i numeri che hanno sancito la riuscita della manifestazione allestita dalle donne in moto ed i friends, un evento unico nel suo genere per tutti gli appassionati delle due ruote, maschi e femmine. In collaborazione con Famoto e con il supporto di tanti sponsor, ‘Lady & Friends’ ha dato vita ad un week-end che ha rappresentato non solo un momento di incontro, ma anche l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne, sotto lo slogan “Se mai abbasserò la testa, sarà solo per ammirare le mie scarpe”! Sabato pomeriggio alle 15:00 si sono aperte le iscrizioni ed è stato subito un boom di partecipazione: circa 70 motociclette si sono accreditate per la partenza del primo giro turistico. Dopo il cocktail di benvenuto, lo staff ha aspettato che arrivassero anche gli amici da fuori regione per dare il via alla carovana che ha animato il percorso di colori e del rombo dei motori fino a raggiungere Castropignano dove ‘La Casa Molisana’ ha offerto l’aperitivo ai bikers. Lo spettacolo serale ha richiamato un pubblico numeroso che ha potuto apprezzare, in particolare, l’esibizione di un gruppo di ragazze della “polexgym” ed il concento di una band locale. Domenica mattina il gruppo delle moto iscritte al secondo giro turistico è addirittura aumentato fino a raggiungere il centinaio ed il sito archeologico di Altilia è stato invaso pacificamente dai motociclisti che hanno potuto godere anche di una visita guidata all’interno dei resti dell’antica città romana. Al rientro a Bosco Faiete, prima il pranzo e poi le premiazioni finali e la consegna dei premi messi in palio dai vari sponsor, in particolare dalla GIVI, la nota azienda di accessori per moto che ha fatto da main sponsor tecnico del moto-incontro. «Il successo dell’evento, riconosciuto in maniera unanime dai partecipanti, è il frutto di giorni di lavoro, è la conferma che la serietà, la programmazione, la tenacia, restano valori grazie ai quali è possibile ambire a qualsiasi traguardo – ha detto il Presidente Maja Cholewinska -. Siamo orgogliosi dell’ottimo risultato raggiunto che ci sprona a continuare con l’impegno e la passione di sempre».