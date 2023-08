Un sonoro dono alla Parrocchia di Gambatesa

Oggi alla Schola Cantorum della Parrocchia San Bartolomeo Apostolo di Gambatesa si aggiunge un nuovo membro.

È stato donato un organo liturgico, Viscount Sonus 70dlx, a tre tastiere con pedaliera completa e cinquantaquattro registri, ciascuno dei quali può selezionare centinaia di voci disponibili sia d’organo che d’orchestra. È dotato di otto stili che permettono all’organista di creare un’infinità di combinazioni memorizzabili, sia nelle centoventotto locazioni di memoria interna sia su chiavetta usb esterna. Sviluppato con la famosa tecnologia brevettata Physis, basata sulla modellazione fisica dei fenomeni che intervengono nella generazione sonora dell’organo a canne, è in grado di generare un suono estremamente fedele e plasmabile.

L’organo, commissionato da un donatore che preferisce restare anonimo, è stato messo in produzione il giorno stesso dell’ordine, il 26/06/2023 e consegnato alla parrocchia il 28/07/2023.

Un atto benefico che permetterà di accompagnare le liturgie, in sostituzione del vecchio organo non funzionante già dal 2021.

N. A.