Un solo positivo su 174 tamponi, zero decessi e zero ricoveri. Ma la lotta al Covid non si ferma

E’ vero non possiamo fare salti di gioia perché i tamponi refertati sono “solo” 174″. Non molti, ma sapere che fra essi c’è solo un positivo (a Venafro) induce ad un comprensibile ottimismo sul fronte del contrasto al Covid. Questa è la foto che ci restituisce il bollettino Asrem diramato questa sera (16 maggio 2021): zero decessi e zero ricoveri: 26 guariti o meglio negativizzati, a fronte dei 296 casi attualmente positivi in tutta la regione. Dati incoraggianti ma che non devono assolutamente fare abbassare la guardia! Perché attualmente al Cardarelli ci sono ancora 23 persone ricoverate (19 in Malattie Infettive e 4 in Terapia Intensiva). Nel contempo prosegue a spron battuto la campagna vaccinale che porta il Molise fra le prime regioni in Italia ad aver ottemperato a questo compito.